Названы самые высокооплачиваемые вакансии на майские праздники

Сервисы «Работа.ру» и «Подработка» изучили базу вакансий, на которых работодатели будут рады видеть новых сотрудников, и 24 апреля предоставили «Известиям» рейтинг самых высокооплачиваемых предложений на майские праздники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии