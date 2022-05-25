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Не хуже Крузака: заводские гонщики оценили УАЗ Patriot

Не хуже Крузака: заводские гонщики оценили УАЗ Patriot

В 2019 году, когда Ульяновский автозавод работал над глубоко рестайлинговым Патриотом, Вадим Швецов (бывший глава УАЗа) заявлял, что модель будет построена на новой платформе, которая по надежности не должна уступать Toyota Land Cruiser Prado.

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