Единственный человек, переживший крушение космического корабля SpaceShipTwo: обстоятельства и причины

В октябре 2014 года космический корабль SpaceShipTwo, разработанный компанией Scaled Composites для Virgin Galactic, потерпел крушение над пустыней Мохаве.
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