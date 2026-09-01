Чекунков: проект Трансарктического коридора будет реализован

Россию и Китай свяжет высокоскоростная железная дорога. Об этом заявил глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в беседе с корреспондентом «Известий» Алексеем Полтораниным на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).