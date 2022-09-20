Польша роет яму. В Германии захотят вернуть свои земли?

Польско-германские отношения в последние недели напоминают коммунальную ссору, в которой каждая из сторон все сильнее размахивает руками, но при этом никто не горит желанием переходить к настоящему рукоприкладству.
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