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На Алтае собака укусила ребенка, когда мать кормила животное рядом с ним

На Алтае собака укусила ребенка, когда мать кормила животное рядом с ним

Полученные им травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью В Первомайском районе прекратили уголовное дело в отношении молодой матери, после того как ее ребенок получил тяжелые травмы от укуса собаки.

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