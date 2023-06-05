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Орловская область названа в числе самых активных при голосовании за благоустройство территорий

Орловская область названа в числе самых активных при голосовании за благоустройство территорий

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил Орловскую область в числе лучших по активности во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства.

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