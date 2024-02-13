Нового министра труда назначили в Забайкалье

Нового министра труда и соцзащиты населения Забайкалья Елену Калашникову представил губернатор Александр Осипов на оперативном совещании с членами правительства 13 февраля, сообщает пресс-служба правительства края.
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