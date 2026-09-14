«Легенда не может в принципе ходить в туалет»: Яна Поплавская объяснила, почему карьера Shaman пошла по наклонной

Актриса Яна Поплавская высказалась о карьере певца Shaman (Ярослава Дронова). По её мнению, после развода со второй супругой дела артиста пошли по наклонной.
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Кто придумал, что карьера по наклонной, за собой следите. Кому не нравится, не слушайте. Жаба душит?