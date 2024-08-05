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Закон, порядок, государство

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Расчеты артиллерийского орудия «Рапира» бригады морской пехоты ТОФ уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ на Угледарском участке СВО

Расчеты артиллерийского орудия «Рапира» бригады морской пехоты ТОФ уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ на Угледарском участке СВО

Для обеспечения мобильности морпехи установили орудие на универсальную гусеничную платформу МТЛ-Б. .

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