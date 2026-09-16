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"В отличие от нашего противника": Медведев рассказал, почему выборы в РФ состоятся

"В отличие от нашего противника": Медведев рассказал, почему выборы в РФ состоятся

Россия останется великой державой и обеспечит легитимность выборного процесса, который проводит в условиях под беспримерным давлением извне и не отказывается от выборов - в отличие от своего противника.

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