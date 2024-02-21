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Долгий путь к самому эффективному активу десятилетия: история становления Биткоина как криптовалюты

Долгий путь к самому эффективному активу десятилетия: история становления Биткоина как криптовалюты

Мы предлагаем вам познакомиться с историей развития Bitcoin – электронной криптовалюты, начиная от её появления в 1970-х годах и до настоящего времени, когда её стоимость стремительно растёт и предвещает неопределённое будущее.

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