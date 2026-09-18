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Пятый канал

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Певица Жасмин получила знак отличия «За заслуги перед городом Дербентом»

Певица Жасмин получила знак отличия «За заслуги перед городом Дербентом»

В Дагестане прошел большой сольный концерт Жасмин «Девчонка из Дербента». Выступление состоялось в крепости Нарын-кала — одном из главных исторических символов города.

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