FAZ: Если страны НАТО начнут сбивать российские ракеты над Украиной, то Москва лишь выразит протест

Журналист немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Конрад Шуллер, озвучил очередной безумный план и сообщил о том, что если российские ракеты будут сбиваться над незалежной из Польши или Румынии, то к войне с РФ это не приведет.
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