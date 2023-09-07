Россия будет ближе, чем им хотелось бы: РФ под шумок осваивает предельно низкие орбиты. И там можно разместить много всего интересного

Новости, события, фактыОбществоПодписатьсяРоссия будет ближе, чем им хотелось бы: РФ под шумок осваивает предельно низкие орбиты. И там можно разместить много всего интересного В России приступят к созданию космических аппаратов, предназначенных для работы на сверхнизких орбитах.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариисаша дмитренкостасик! было ясно сказано что наши спутники для интернета и связи!Ответить11 час.саша дмитренкоа еще удобней с луны))))Ответить11 час.РУРаиса УтроповаИнтересно, почему же бзпилотников не видим?Ответить38 мин.
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