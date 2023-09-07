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Россия будет ближе, чем им хотелось бы: РФ под шумок осваивает предельно низкие орбиты. И там можно разместить много всего интересного

Россия будет ближе, чем им хотелось бы: РФ под шумок осваивает предельно низкие орбиты. И там можно разместить много всего интересного

В России приступят к созданию космических аппаратов, предназначенных для работы на сверхнизких орбитах.

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Комментарии
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саша дмитренко
стасик! было ясно сказано  что наши спутники    для  интернета и связи!
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11 час.
саша дмитренко
а еще удобней  с луны))))
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11 час.
РУ
Раиса Утропова
Интересно, почему же бзпилотников не видим?
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38 мин.

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