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Вьетнам: операция «Ламшон 719» или Путешествие хоббитов туда и обратно

Вьетнам: операция «Ламшон 719» или Путешествие хоббитов туда и обратно

ВНА в Камбодже. Здесь они оставались до 1989 года.Война во Вьетнаме популярной не была, политики требовали «вьетнамизации» конфликта, и в 1970 году американский контингент во Вьетнаме сократился на 140 тысяч человек.

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