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Дочери Шукшина будут судиться из-за произведений их отца

Дочери Шукшина будут судиться из-за произведений их отца

Таганский суд Москвы 4 марта проведет подготовку по иску Ольги Шукшиной к ее сестре актрисе Марии Шукшиной о признании недействительным договора на отчуждение прав на произведения их отца, писателя Василия Шукшина.

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