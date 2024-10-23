Мэр Моршанска Алексей Банников покинул свой пост после скандала со словами о погибшем солдате

Мэр Моршанска Алексей Банников покинул свой пост после критики со стороны губернатора Тамбовской области Максима Егорова за некорректное высказывание о погибшем военнослужащем специальной военной операции (СВО) на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии