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Журнал «Профиль»

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Белый дом запускает "Трамп ТВ" после бойкота со стороны СМИ

На официальном YouTube-канале Белого дома анонсирована трансляция под названием "TRUMP TV: The Essentials Station" (в переводе – "Трамп ТВ: Самое важное") с началом эфира в 19:00 в понедельник (02:00 мск вторника).

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