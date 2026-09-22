Белый дом запускает "Трамп ТВ" после бойкота со стороны СМИ

На официальном YouTube-канале Белого дома анонсирована трансляция под названием "TRUMP TV: The Essentials Station" (в переводе – "Трамп ТВ: Самое важное") с началом эфира в 19:00 в понедельник (02:00 мск вторника).
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