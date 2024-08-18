РАН: в Петропавловске-Камчатском ожидаются афтершоки до 5,0 баллов

Афтершоки после землетрясения, которое произошло на Камчатке, будут продолжаться долго. Об этом директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров заявил на видео, размещенном в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.