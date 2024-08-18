РАН: в Петропавловске-Камчатском ожидаются афтершоки до 5,0 баллов

Афтершоки после землетрясения, которое произошло на Камчатке, будут продолжаться долго. Об этом директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров заявил на видео, размещенном в Telegram-канале ГУ МЧС России по региону.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии