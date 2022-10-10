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Цезарь против Помпея и битва при Фарсале

Цезарь против Помпея и битва при Фарсале

Около 60 г. до н. э. на короткое время в Риме объединились интересы трёх очень разных людей. Первым был вернувшийся из «Дальней Испании» Цезарь, который, желая стать консулом, вынужден был отказаться от триумфа.

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