38-летний Рылов продлил контракт с «Амуром» на год

38-летний защитник подписал соглашение сроком на один год. В минувшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Рылов провел 27 матчей в составе хабаровской команды, набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности «-7», нанес 43 броска по воротам и применил 34 силовых приема.
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