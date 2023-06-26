38-летний Рылов продлил контракт с «Амуром» на год

38-летний защитник подписал соглашение сроком на один год. В минувшем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ Рылов провел 27 матчей в составе хабаровской команды, набрал 4 (3+1) очка при показателе полезности «-7», нанес 43 броска по воротам и применил 34 силовых приема.