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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Депутат ГД связал отказы в зачислении школьников в 10-й класс с Великой депрессией

Депутат ГД связал отказы в зачислении школьников в 10-й класс с Великой депрессией

Эксперты считают формулировку скорее образной: текущие отказы обусловлены не мировым кризисом 1930-х, а современными нормативами — профилизацией, конкурсным отбором и нехваткой мест Причиной отказов школьникам в зачислении в 10-й класс является Великая депрессия, охватившая весь мир, заявил "Подъему" Анатолий Вассерман, член думского комитета по просвещению.

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