День Мавры Рассадницы: как 16 мая не навлечь беду из-за молока и носовых платков

День Мавры Рассадницы: как 16 мая не навлечь беду из-за молока и носовых платков

Народный праздник по календарю приходится на 16 мая (3 мая — по старому стилю). По церковным обычаям, в этот день чтут память мученицы Мавры Фиваидской.

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