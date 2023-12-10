Кудряшов: Шульский сильнее как боксер, несмотря на бойцовские качества Гаверна

Global Look Press/'Bulkin Sergey/news.ru Россиянин Павел Шульский является фаворитом предстоящего поединка с американцем Джейсоном Гаверном, который состоится по правилам бокса и станет соглавным на турнире "Бойцовского клуба РЕН ТВ" в Челябинске 15 декабря.
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