Кудряшов: Шульский сильнее как боксер, несмотря на бойцовские качества Гаверна

Global Look Press/'Bulkin Sergey/news.ru Россиянин Павел Шульский является фаворитом предстоящего поединка с американцем Джейсоном Гаверном, который состоится по правилам бокса и станет соглавным на турнире "Бойцовского клуба РЕН ТВ" в Челябинске 15 декабря.