Политнавигатор В Крыму завербованные СБУ террористы дали показания по делу о минировании Следственный комитет опубликовал видео допроса двух подозреваемых в покушении на крымского блогера Александра Талипова.
Севастопольский общественник призвал ввести запрет в Крыму на авто с номерами Украины
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СЭМЭН Иваницкий
ЧИСТИТЬ КРЫМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! гниды сплошные(((
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5 час.
ШН
Шеин Никита
Не только номерами нужно заниматься! Если была бы показательная казнь террористов, сразу бы присмотрели! Когда будет возрожден СМЕРШ?
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4 час.
СА
Сергей Андросов
Там ждуны хорошо устроились, они на российских номерах проезжают через наш КПП, между КПП меняют номер на хохлятский и едут дальше, так же с паспортами. Имеешь российский паспорт- сдай хохлятский.
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4 час.
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