Севастопольский общественник призвал ввести запрет в Крыму на авто с номерами Украины

Не только номерами нужно заниматься! Если была бы показательная казнь террористов, сразу бы присмотрели! Когда будет возрожден СМЕРШ?

СА

Сергей Андросов

Там ждуны хорошо устроились, они на российских номерах проезжают через наш КПП, между КПП меняют номер на хохлятский и едут дальше, так же с паспортами. Имеешь российский паспорт- сдай хохлятский.