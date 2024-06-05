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Гример Заворотнюк Лосева вспомнила о предвестниках онкологии у актрисы

Гример Заворотнюк Лосева вспомнила о предвестниках онкологии у актрисы

Актриса Анастасия Заворотнюк жаловалась на чувствительную кожу и часто теряла сознание на работе. Об этом вспомнила ее гример Лариса Лосева, которая работала со звездой еще на съемках сериала «Моя прекрасная няня».

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