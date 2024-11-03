Украинский фронт, 3 ноября, главное за сутки: освобождены Максимовка и Першотравневое

994-й день СВО. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский жалуется на сложную фронтовую обстановку. Фото: ТАСС За минувшие сутки российские войска освободили Леонидовку и Першотравневое на Харьковщине и продолжили продвигаться вглубь обороны противника.