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Нижегородская правда

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Новый надземный переход построят на Р‑158 в Дальнеконстантиновском округе

Новый надземный переход построят на Р‑158 в Дальнеконстантиновском округе

На 38‑м км трассы Р‑158 начали монтировать новый надземный пешеходный переход. Об этом сообщает НИА «Нижний Новгород».

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