🌡️🌥️🌧️🌩️🌬️Прогноз погоды 5️⃣ июня. Местами небольшие и кратковременные☔ дожди, 🌩️грозы. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами и при 🌩️грозах порывы🌬️ 17-22 м/с.
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🌡️🌥️🌧️🌩️🌬️Прогноз погоды 5️⃣ июня. Местами небольшие и кратковременные☔ дожди, 🌩️грозы. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами и при 🌩️грозах порывы🌬️ 17-22 м/с.