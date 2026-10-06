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В 34 года — рак IV стадии, условный срок и штраф почти 800 миллионов: как за три года изменилась жизнь Лерчек

В 34 года — рак IV стадии, условный срок и штраф почти 800 миллионов: как за три года изменилась жизнь Лерчек

6 октября Валерии Чекалиной, которую миллионы знают как Лерчек, исполнилось 34 года. Еще несколько лет назад рядом с ее именем стояли совсем другие цифры: около 11 миллионов подписчиков, сотни тысяч долларов рекламного дохода, миллиардные обороты бизнеса.

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