«За рулем» рассказал историю создания уникального советского авто с коробкой автомат – РЭАФ

Советский инженер Всеволод Евгеньевич Бахчиванджи в послевоенные годы занимался разработкой автоматической коробки передач и мечтал создать доступный и легкий в управлении малолитражный автомобиль для советских граждан.
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