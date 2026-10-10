«Красная кнопка» для ИИ: в США готовятся к киберкатастрофе и обсуждают механизм экстренного отключения сверхразума

Руководители OpenAI и Anthropic моделируют сценарии общественного недовольства и политического кризиса на случай крупного цифрового инцидента, который может парализовать банки, интернет или энергосистему.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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