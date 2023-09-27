Швырнул коктейль Молотова и снимал на камеру: появилось видео поджога военкомата в центре Петербурга

В Невском районе произошла очередная попытка поджога военного комиссариата. Человек в черной одежде и с белой маской, прячущей лицо, бросил зажигательную смесь в призывной пункт, попутно снимая все на мобильник.
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