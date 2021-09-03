Лещенко призвал к немедленной «деолигархизации телевидения»

Члена Набсовета «Укрзализницы», экс-депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, который считается близким к структурам американского Госдепа, возмутившись высказываниями, в том числе народных депутатов, в эфирах украинских телеканалов о неудачном визите президента президента Владимира Зеленского в США и ненужности подписанных там документов, призвал к немедленной «деолигархизации телевидения».
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