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Лещенко призвал к немедленной «деолигархизации телевидения»

Лещенко призвал к немедленной «деолигархизации телевидения»

Члена Набсовета «Укрзализницы», экс-депутат Верховной Рады Сергей Лещенко, который считается близким к структурам американского Госдепа, возмутившись высказываниями, в том числе народных депутатов, в эфирах украинских телеканалов о неудачном визите президента президента Владимира Зеленского в США и ненужности подписанных там документов, призвал к немедленной «деолигархизации телевидения».

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