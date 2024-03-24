День общенационального траура по погибшим в «Крокус Сити Холле» начался в России

День общенационального траура по погибшим в теракте в «Крокус Сити Холле» начался в России. В стране приспустят государственные флаги, а учреждениям культуры рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.
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