Будни мужчин. В...
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Будни мужчин. Все что нам интересно

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«У Трампа есть мнение РФ, которая видит Зеленского на скамье подсудимых или на том свете» – политолог

«У Трампа есть мнение РФ, которая видит Зеленского на скамье подсудимых или на том свете» – политолог

Новый президент США Дональд Трамп в какой-то момент может захотеть сменить Зеленского на более эффективного кандидата на посту президента той части Украины, которая останется под контролем Киева после окончания российской СВО.

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