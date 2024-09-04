Схематоз для Эльги: Авдолян и его новые финансовые ...идеи?

Что происходит в дивизионе Эльги, разбирался корреспондент УтроNews.3 октября арбитраж Якутии рассмотрит иск компании «Техвэб» к ООО «Эльга-дорога» о взыскании задолженности по поставке товара по договору от января 2024 года.