Схематоз для Эльги: Авдолян и его новые финансовые ...идеи?

Что происходит в дивизионе Эльги, разбирался корреспондент УтроNews.3 октября арбитраж Якутии рассмотрит иск компании «Техвэб» к ООО «Эльга-дорога» о взыскании задолженности по поставке товара по договору от января 2024 года.
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