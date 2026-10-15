За сутки в Рязанской области зарегистрировано 38 ДТП с материальным ущербом, выявлено более 11 тысяч нарушений ПДД, в том числе три факта вождения в нетрезвом виде.
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