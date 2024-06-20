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Группа «ЮТэйр» увеличила перевозки пассажиров самолетами на 1,8% с начала 2024 года

Группа «ЮТэйр» нарастила производственные показатели за пять месяцев 2024 года, сообщила компания.За январь-май 2024 года группа «ЮТэйр» перевезла 2 599 742 пассажира, из них - 2 368 632 на самолетах, 231 110 - на вертолетах.

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