Спутники запечатлели операцию по спасению Starship, дрейфующего в Индийском океане / © Vantor История аппарата Ship 40, как называется эта верхняя ступень экземпляра Starship, началась 25 июля, когда SpaceX провела 13-й испытательный запуск своей сверхтяжелой ракетной системы.