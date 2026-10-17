Рейс Red Sea Airlines из Хургады совершил вынужденную посадку в аэропорту Хельсинки из-за временного закрытия Пулково, а после дозаправки прибыл в Петербург в 8:21 по московскому времени.
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