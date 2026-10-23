Осенью гардероб снова строится вокруг вещей, которые не требуют сложных стилистических решений. Мягкий кашемировый свитер, широкие джинсы из плотного денима и сумка насыщенного оттенка — сочетание, которое выглядит непринуждённо, но не теряет собранности.