Маск хочет заселить Землю людьми с «высоким интеллектом»

Бизнесмен Илон Маск считает, что мир находится под угрозой из-за сокращения численности населения, и стремится исправить это, «помогая заселять Землю большим количеством людей с высоким интеллектом», заявили знакомые с вопросом источники The Wall Street Journal.
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