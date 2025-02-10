Алюминиевые банки из Карелии отправили на переработку в Санкт-Петербург

49 кип алюминиевых банок отправились на завод партнерам из Санкт-Петербурга, сообщили в КЭО. Благодарим каждого, чьи старания позволили накопить такой объем! Именно ваши забота и готовность так активно участвовать в раздельном сборе вносят значительный вклад в изменение экологической ситуации – ведь эти отходы не поехали на полигон, а получат вторую жизнь.