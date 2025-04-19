Кристиан Хорнер ответил, уверен ли он, что Ферстаппен останется в Red Bull в 2026 году

Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер опроверг сообщения о том, что команда проводила кризисное совещание после Гран При Бахрейна, а также подтвердил, что Макс Ферстаппен останется в составе коллектива как минимум в сезоне-2026.
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