Кристиан Хорнер ответил, уверен ли он, что Ферстаппен останется в Red Bull в 2026 году

Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер опроверг сообщения о том, что команда проводила кризисное совещание после Гран При Бахрейна, а также подтвердил, что Макс Ферстаппен останется в составе коллектива как минимум в сезоне-2026.