В Петербурге стартовал музейный форум «Дневные звезды»

В Санкт-Петербурге стартовал музейный форум «Дневные звезды». Форум проводится с целью широкого освещения деятельности музеев Санкт-Петербурга по сохранению памяти о блокаде Ленинграда, формирования единой концепции сохранения памяти о блокаде Ленинграда.
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