Политнавигатор Украина может наносить ежедневные дроновые удары по взлётным полосам российских аэродромов.
В Киеве хотят ежедневными ударами вывести из строя российские аэродромы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Ураганов
Ответить
9 час.
Samarium
Пока что не сделал..... так что, они вполне обоснованно могут пребывать в своей уверенности, что и дальше не сделает.... Говорить можно все. что угодно....Вот только слова непременно должны подкрепляться делами...иначе это просто............
Ответить
9 час.
Сан Саныч КОТ
Давно надо уничтожить все дороги мосты и туннели и железную дорогу что бы даже на велосипеде проехать не возможно сделать один раз и до конца а вдоль границы засыпать полусу минами да так чтобы даже заяц не прошел.
Ответить
8 час.
Свежие комментарии