В Киеве хотят ежедневными ударами вывести из строя российские аэродромы

Пока что не сделал..... так что, они вполне обоснованно могут пребывать в своей уверенности, что и дальше не сделает.... Говорить можно все. что угодно....Вот только слова непременно должны подкрепляться делами...иначе это просто............

Сан Саныч КОТ

Давно надо уничтожить все дороги мосты и туннели и железную дорогу что бы даже на велосипеде проехать не возможно сделать один раз и до конца а вдоль границы засыпать полусу минами да так чтобы даже заяц не прошел.