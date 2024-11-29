В Киеве хотят ежедневными ударами вывести из строя российские аэродромы

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Комментарии
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Иван Ураганов
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9 час.
Samarium
Пока что не сделал..... так что, они вполне обоснованно могут пребывать в своей уверенности, что и дальше не сделает.... Говорить можно все. что угодно....Вот только слова непременно должны подкрепляться делами...иначе это просто............
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9 час.
Сан Саныч КОТ
Давно надо уничтожить все дороги мосты и туннели и железную дорогу что бы даже на велосипеде проехать не возможно сделать один раз и до конца а вдоль границы засыпать полусу минами да так чтобы даже заяц не прошел.
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8 час.

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