Джастин Сан: «Доклад ООН содержит ошибки в технических фактах»

Основатель Tron (TRX)Джастин Сан, прокомментировал недавний доклад ООН. В этом отчете международная организация констатирует увеличение количества случаев использования USDT в мошеннических транзакциях по Юго-Восточной Азии.
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