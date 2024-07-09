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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Испания установила рекорд Евро, победив 6 раз на одном турнире в игровое время

Испания установила рекорд Евро, победив 6 раз на одном турнире в игровое время

Команда Луиса де ла Фуэнте дошла до финала чемпионата Европы 2024 года, победив Хорватию, Италию, Албанию, Грузию, Германию и Францию.

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